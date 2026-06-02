Il calendario dei pagamenti INPS di giugno 2026 prevede finestre differenti per pensioni, NASpI, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro. Le tempistiche variano in base alla prestazione e alle modalità di accredito.

Per pensionati e famiglie si tratta di un mese con più scadenze distribuite tra inizio e fine giugno, con possibili differenze legate a verifiche amministrative e giornate festive.

Pensioni INPS giugno 2026: accrediti dal 1° giugno

Le pensioni di giugno 2026 saranno erogate da lunedì 1° giugno, primo giorno bancabile del mese.

L’accredito riguarda chi riceve la prestazione tramite:

conto corrente bancario

conto BancoPosta

libretto postale

carta prepagata con accredito INPS

Per chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane resta attiva la turnazione alfabetica per ridurre gli affollamenti agli sportelli.

Il calendario indicativo è il seguente:

A-B: 1° giugno

C-D: 2 giugno (giorno festivo)

(giorno festivo) E-K: 3 giugno

L-O: 4 giugno

P-R: 5 giugno

S-Z: 6 giugno (solo mattina)

La presenza della Festa della Repubblica (2 giugno) può comportare variazioni operative negli uffici postali.

L’INPS conferma che il pagamento in contanti resta consentito solo sotto la soglia dei 1.000 euro netti.

NASpI, DIS-COLL e tempi di accredito

Per NASpI e DIS-COLL gli accrediti sono attesi nella prima metà del mese.

Le finestre più frequenti si collocano tra il 10 e il 15 giugno 2026, ma non esiste una data unica valida per tutti.

I tempi dipendono da:

data di presentazione della domanda

lavorazione delle pratiche INPS

controlli su DID e Patto di Servizio

eventuali verifiche amministrative

Per le domande accolte a fine maggio, il pagamento può slittare anche tra il 15 e il 25 giugno.

Assegno Unico e Assegno di Inclusione

L’Assegno Unico Universale per i nuclei senza variazioni è atteso tra il 18 e il 19 giugno 2026.

Eventuali ritardi o slittamenti riguardano:

nuove domande

aggiornamenti ISEE

modifiche del nucleo familiare

Per l’Assegno di Inclusione (ADI), le ricariche seguono due fasi:

metà mese per nuove attivazioni

ultimi giorni di giugno per i rinnovi ordinari

L’erogazione resta legata alla verifica dei requisiti e alla sottoscrizione dei percorsi previsti.

Supporto Formazione e Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) conferma l’indennità mensile di 350 euro.

Il pagamento segue in genere tempistiche simili all’ADI e riguarda i percorsi di:

formazione professionale

orientamento al lavoro

riqualificazione

politiche attive del lavoro

Secondo le indicazioni dell’INPS, le diverse prestazioni mantengono quindi una distribuzione scaglionata lungo tutto il mese, con un picco di accrediti nella prima e nella seconda metà di giugno.