A poche settimane dalla scadenza della proroga della gestione del canile municipale di Vittoria, l’associazione ambientalista Fare Verde Vittoria interviene con una lettera aperta indirizzata al sindaco, chiedendo all’amministrazione comunale di avviare con urgenza una nuova procedura di affidamento.

Secondo quanto evidenziato dall’associazione, la gestione della struttura rappresenta un servizio di interesse pubblico essenziale per il territorio e non dovrebbe essere affidata attraverso ulteriori proroghe temporanee. La richiesta è quella di predisporre un nuovo bando che garantisca una gestione stabile nel tempo e adeguata alle esigenze della struttura.

Fare Verde sottolinea come il canile svolga un ruolo centrale nella gestione del fenomeno del randagismo, assicurando assistenza agli animali ospitati e garantendo il rispetto delle condizioni minime di benessere. Tra gli aspetti richiamati figurano l’igiene degli spazi, le cure veterinarie e una corretta alimentazione per i cani presenti nella struttura.

Un servizio ritenuto strategico per la città

L’associazione richiama anche il valore sociale del servizio. Secondo Fare Verde, la presenza di una struttura efficiente dedicata alla tutela degli animali randagi rappresenta un elemento che misura il livello di attenzione di una comunità verso il proprio territorio.

Nella nota viene ricordato che la normativa regionale vigente attribuisce ai Comuni specifiche responsabilità nella gestione del fenomeno. Il riferimento è alla Legge Regionale Siciliana n. 15 del 3 agosto 2022, che disciplina gli interventi in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

Per questo motivo, l’associazione invita l’amministrazione comunale a programmare investimenti adeguati alle dimensioni del fenomeno e alle necessità operative della struttura.

L’appello all’amministrazione comunale

La richiesta avanzata da Fare Verde punta a evitare soluzioni temporanee e a garantire continuità gestionale al canile municipale. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare standard adeguati di assistenza agli animali e una programmazione più efficace delle attività.

Il tema del randagismo continua a rappresentare una questione di interesse pubblico per il territorio di Vittoria e per l’intera provincia di Ragusa, coinvolgendo aspetti legati alla tutela animale, alla sicurezza urbana e alla gestione dei servizi comunali.