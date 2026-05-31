Un grave incidente mortale sulla Statale 115 è costato la vita a un motociclista di Pozzallo nella giornata di oggi domenica 31 maggio. Il sinistro si è verificato nel territorio comunale di Butera, in provincia di Caltanissetta, lungo l’arteria che collega Gela e Licata.

La vittima è un uomo di 35 anni residente a Pozzallo, deceduto sul colpo dopo un violento scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un un pick-up . Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Incidente mortale sulla Statale 115, traffico interrotto a Butera

L’allarme è scattato pochi minuti dopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118, supportati dall’elisoccorso decollato dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Nonostante la rapidità dell’intervento, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del centauro ragusano.

In una nota diffusa da Anas si legge che: “Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiuso il tratto in corrispondenza del km 246,100, in direzione dell’innesto con la SS 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera (CL), a causa di un incidente”.

L’ente gestore della rete stradale ha inoltre confermato che “nel sinistro, che ha coinvolto una vettura e un motociclo in uno scontro frontale, una persona ha perso la vita”.

A seguito dell’incidente, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.

Secondo quanto comunicato dall’Anas, “sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

L’interruzione della circolazione ha provocato rallentamenti lungo uno dei principali collegamenti viari della Sicilia meridionale.

Una delle arterie più trafficate della Sicilia meridionale

La Strada Statale 115 Sud Occidentale Sicula rappresenta una delle infrastrutture viarie più importanti dell’isola. Collega infatti numerosi centri delle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, fungendo da asse strategico per gli spostamenti tra la costa meridionale e quella orientale della Sicilia.

Gli incidenti che coinvolgono motociclisti continuano a rappresentare una delle principali criticità della sicurezza stradale. Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’ISTAT, i conducenti di motocicli rientrano tra le categorie più esposte alle conseguenze gravi degli incidenti stradali, con un tasso di mortalità significativamente superiore rispetto agli occupanti delle autovetture.

La tragedia di Butera riaccende dunque l’attenzione sulla sicurezza lungo la Statale 115, una strada che negli anni è stata teatro di numerosi incidenti, spesso caratterizzati da conseguenze particolarmente gravi.

Foto del Quotidianodiragusa.it