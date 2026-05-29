Pozzallo segue con attenzione le condizioni del sindaco Roberto Ammatuna, ricoverato e operato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dopo una ischemia coronarica che ha reso necessario un intervento di emodinamica. Il primo cittadino è attualmente in condizioni stabili e si trova in osservazione nell’Unità Coronarica della struttura ospedaliera iblea, diretta dal dott. Antonino Nicosia. L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì. Il sindaco è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale di Ragusa, dove è stato sottoposto all’intervento.

Secondo quanto diffuso attraverso un post ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Pozzallo, il quadro clinico ha richiesto un trattamento urgente di emodinamica, eseguito con esito positivo. Le procedure si sono svolte regolarmente e il paziente è ora affidato al monitoraggio dei sanitari, secondo il normale decorso post-operatorio previsto in casi analoghi.

L’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa rappresenta il riferimento provinciale per questo tipo di emergenze cardiologiche, con un reparto di cardiologia interventistica che gestisce quotidianamente casi di ischemia e patologie coronariche acute.

La comunicazione del Comune ha sottolineato la stabilità delle condizioni e ha espresso vicinanza al sindaco, con un messaggio di auguri per una pronta ripresa. Il caso ha rapidamente attirato l’attenzione della comunità locale di Pozzallo, dove Ammatuna è figura istituzionale di riferimento sia come sindaco che come persona sempre disponibile con tutti.

Non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti clinici nelle ultime ore. La situazione resta sotto osservazione medica, con monitoraggio continuo all’interno dell’unità coronarica.

La comunità di Pozzallo segue con partecipazione l’evoluzione delle condizioni del primo cittadino, in attesa dei prossimi aggiornamenti ufficiali.