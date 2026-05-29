Scicli e Piazza Armerina rafforzano il legame tra tradizioni storiche siciliane con un nuovo gemellaggio culturale tra il Palio dei Normanni e la Madonna delle Milizie. L’intesa coinvolge due tra le più identitarie rievocazioni della Sicilia orientale e centrale, simbolo di memoria normanna e tradizione religiosa.

L’annuncio arriva dai due Comuni, che hanno definito l’accordo come un percorso condiviso di valorizzazione culturale e turistica. L’obiettivo è mettere in rete eventi storici capaci di attrarre visitatori e raccontare la storia medievale dell’isola.

Il progetto è stato promosso dal sindaco di Scicli, Mario Marino, insieme all’amministrazione di Piazza Armerina, con il coinvolgimento del vicesindaco e assessore al Turismo Ettore Messina. Le due città puntano a una collaborazione stabile su eventi e promozione territoriale.

In occasione delle celebrazioni previste a Scicli il 30 maggio, sarà esposto il vessillo del Palio dei Normanni, mentre una delegazione storica sfilerà per le vie cittadine con figuranti e musici del Magistrato dei Quartieri.

L’iniziativa rappresenta un ponte culturale tra due tradizioni che affondano le radici nella storia normanna e nelle rievocazioni legate alla Madonna delle Milizie e a Maria Santissima delle Vittorie.