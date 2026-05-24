A Scicli, il Comitato provinciale UNICEF di Ragusa organizza domenica 24 maggio la presentazione del libro di Andrea Iacomini. L’incontro si terrà alle 17,30 a Palazzo Spadaro.

L’iniziativa rientra nel programma culturale promosso dall’UNICEF Ragusa.

Il portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini sarà ospite a Scicli per presentare il suo nuovo libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”, domenica 24 maggio alle 17,30 presso Palazzo Spadaro. L’evento è la prima tappa siciliana del volume.

Il libro, edito da People e curato da Daniela Maffuccini, nasce da una missione sul campo e racconta il conflitto in Ucraina attraverso un reportage narrativo. Il testo descrive un paese ferito ma capace di resistere, con uno sguardo diretto sulle conseguenze della guerra e sulla vita quotidiana delle popolazioni coinvolte.

La presentazione è promossa dal Comitato provinciale UNICEF di Ragusa. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, del sindaco di Scicli Mario Marino, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Mariotta e della segretaria provinciale UNICEF Ragusa Rosa Dicaro.

A seguire è previsto l’intervento di Andrea Iacomini in dialogo con la presidente del Comitato provinciale UNICEF di Ragusa Elisa Mandarà, che coordinerà l’incontro.

Nel corso della serata sono previsti anche momenti musicali con il Maestro Marcello Giordano Pellegrino e la giovane Paola, che offriranno un contributo pianistico. Saranno presenti il presidente del Comitato regionale UNICEF Sicilia Vincenzo Lorefice e la past president UNICEF Italia Carmela Pace.

Secondo quanto riferito dall’organizzazione UNICEF Ragusa, la presidente Elisa Mandarà ha espresso ringraziamento verso le realtà coinvolte, tra cui l’Amministrazione comunale di Scicli, la Libreria Don Chisciotte e l’Agenzia di comunicazione MediaLive. È prevista inoltre la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Scicli.

I diritti d’autore del volume saranno devoluti ai progetti UNICEF in Ucraina. La presentazione si inserisce così in un percorso che unisce testimonianza diretta, racconto e finalità solidale.