I vigili del fuoco oggi sono intervenuti in via Neve a Scicli dopo la segnalazione di fumo proveniente dalla lavanderia Blu Service. L’attività era chiusa per la pausa pranzo quando alcuni passanti hanno notato il fumo fuoriuscire dai locali.

Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento di Modica insieme, in via precauzionale, a un’autobotte inviata dalla centrale di Ragusa.

L’allarme è scattato nelle ore centrali della giornata. Una volta arrivati in via Neve, i vigili del fuoco hanno verificato che il problema era stato causato dal surriscaldamento di una lavatrice, presumibilmente dovuto a un malfunzionamento.

Il personale ha provveduto ad aerare i locali della lavanderia e a disattivare l’energia elettrica all’interno dell’attività commerciale. Successivamente sono iniziate le operazioni di spegnimento di alcuni abiti che, a causa del surriscaldamento, producevano fumo.

Non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per le ultime verifiche di sicurezza all’interno della struttura.