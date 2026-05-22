Nel centro storico di Modica torna alta l’attenzione sul tema della sicurezza dopo una presa di posizione del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Il gruppo politico segnala un clima di crescente preoccupazione tra residenti e commercianti, richiamando l’attenzione su episodi di microcriminalità e comportamenti violenti.
Al centro della nota anche la solidarietà al gestore di una stazione di servizio Giap di Piazza Corrado Rizzone, coinvolto in un recente episodio segnalato dal partito.
Il documento politico non introduce nuovi provvedimenti amministrativi, ma sollecita un intervento più incisivo sul fronte del controllo del territorio, soprattutto nelle aree più frequentate del centro urbano.
Segnalazioni e intervento delle forze dell’ordine
Nella nota, il coordinatore cittadino Marco Naní esprime apprezzamento per l’intervento delle forze dell’ordine che, nei giorni scorsi, ha portato a un arresto per minacce e comportamenti violenti avvenuti in centro storico.
“Un’azione importante che dimostra l’impegno quotidiano sul territorio”, viene riportato nel testo diffuso dal Circolo.
Secondo la posizione espressa da Fratelli d’Italia, episodi di questo tipo contribuirebbero ad alimentare una percezione di insicurezza tra cittadini, operatori economici e visitatori, con effetti diretti sulla vivibilità dell’area centrale della città.
Centro storico e attività economiche
Il tema tocca anche il tessuto commerciale modicano. La presenza di attività turistiche e di esercizi pubblici nel centro storico viene indicata come un elemento centrale per l’economia locale, che si basa in larga parte sulla fruizione del patrimonio urbano e culturale.
Nel documento si sottolinea come la sicurezza venga considerata una condizione necessaria per sostenere il rilancio del centro cittadino. Senza un presidio adeguato, secondo la posizione politica espressa, diventa più complesso garantire continuità alle attività economiche e attrattività turistica.
Non vengono indicati dati statistici o rilevazioni ufficiali sul fenomeno, ma il riferimento resta circoscritto alle segnalazioni politiche e agli episodi riportati.
Richiesta di attenzione istituzionale
La richiesta avanzata è rivolta alle istituzioni competenti affinché il tema della sicurezza urbana venga inserito tra le priorità dell’azione amministrativa locale.
Il Circolo di Fratelli d’Italia richiama l’attenzione sulla necessità di interventi coordinati tra enti locali e forze dell’ordine, con l’obiettivo di ridurre episodi di illegalità percepita nel cuore della città.
La discussione si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la gestione dei centri storici nei comuni turistici della Sicilia sud-orientale, dove la tenuta del decoro urbano e della sicurezza viene spesso indicata come fattore decisivo per la competitività territoriale.
Al momento non risultano ulteriori provvedimenti annunciati dal Comune di Modica sul tema specifico, mentre prosegue l’attività di controllo sul territorio da parte delle autorità competenti.
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