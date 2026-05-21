A Scicli la Galleria Quam ospita dal 30 maggio 2026 la mostra personale “Mappe Minerali” di Stefania Orrù. L’inaugurazione è prevista con interventi della curatrice Ilaria Bignotti e dell’artista.

L’esposizione propone circa trenta opere e sarà visitabile fino al 3 luglio 2026 negli spazi della galleria in via Mormino Penna.

La mostra si inserisce nel percorso recente dell’artista, che secondo quanto riportato nella presentazione del progetto sviluppa un linguaggio nato in Sicilia dopo il trasferimento dall’Umbria. Un cambiamento di ricerca legato, sempre secondo la scheda della mostra, alla vivacità del contesto artistico isolano.

Le opere esposte si richiamano alla tecnica dell’affresco, ambito di formazione dell’artista, rielaborato in chiave contemporanea attraverso materiali come polvere di marmo e pietre dure. I supporti indicati sono la iuta, con interventi di incisione e lavorazioni di addizione e sottrazione della materia, completati da pigmenti naturali.

Il progetto curatoriale è firmato da Ilaria Bignotti, che ha ricostruito il percorso artistico di Stefania Orrù attraverso un lavoro di analisi e racconto critico.

Secondo quanto riportato nella presentazione della mostra, alcune opere si collegano al “Swatch Art Peace Project”, sviluppato durante una residenza a Shanghai nel 2024 al Swatch Art Peace Hotel, dove l’artista ha lavorato per quattro mesi insieme ad altri artisti internazionali.

Parte di queste opere è stata presentata anche in occasione della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, dove l’artista è stata invitata nell’ambito di un progetto legato a Swatch ai Giardini Reali.

A Scicli saranno esposti lavori provenienti da queste esperienze, in un percorso che intreccia diverse fasi della ricerca dell’artista tra Asia, Venezia e Sicilia.

L’apertura ufficiale è fissata per le ore 19.00 del 30 maggio, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La mostra resterà aperta fino al 3 luglio con orari dal martedì al sabato.