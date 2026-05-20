L’INPS ha avviato le istruzioni operative per una nuova indennità fino a 3.000 euro destinata ai lavoratori autonomi colpiti dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. La misura è prevista dalla circolare n. 53 del 7 maggio 2026 e riguarda le sospensioni di attività tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.

Il contributo economico una tantum rientra nel decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 e si inserisce nel quadro delle misure emergenziali per i territori interessati dagli eventi meteorologici eccezionali e dallo stato di emergenza.

La platea dei beneficiari è ampia e include professionisti, autonomi, artigiani, commercianti, lavoratori parasubordinati e altre categorie previdenziali.

Indennità maltempo INPS fino a 3000 euro

L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro per singolo beneficiario.

Secondo quanto indicato dall’INPS, possono accedere alla misura i lavoratori iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, a condizione che l’attività fosse già avviata al 18 gennaio 2026.

Rientrano tra i destinatari anche agenti di commercio, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica, professionisti della Gestione separata e iscritti agli enti previdenziali privati.

La misura è destinata ai soggetti residenti, domiciliati o operanti nei Comuni coinvolti dallo stato di emergenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività per effetto degli eventi meteorologici.

Per accedere al contributo è necessario presentare domanda entro il 20 giugno 2026, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’INPS, patronati o Contact Center. L’accesso avviene con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

L’Istituto procederà alle verifiche sui requisiti dichiarati anche con il supporto di altre amministrazioni. In caso di irregolarità, sono previsti recuperi delle somme eventualmente erogate.

La misura è finanziata entro un tetto complessivo di 78,8 milioni di euro per il 2026, con monitoraggio periodico delle domande e delle risorse disponibili.