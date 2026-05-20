A Giarratana sono stati installati nuovi rifugi per api selvatiche nell’ambito del progetto “Case delle Api Despar”. L’iniziativa coinvolge Despar Sicilia e l’Apicoltura Roccuzzo con interventi dedicati alla biodiversità e agli impollinatori.

Secondo quanto comunicato da Despar Sicilia, l’intervento è stato realizzato nella località ragusana presso l’Apicoltura Roccuzzo, azienda guidata da Salvatore Roccuzzo e attiva nel settore apistico dal 1989.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Case delle Api Despar”, promosso da Despar Italia insieme alle società del Consorzio, con l’obiettivo di favorire la biodiversità e creare habitat destinati agli impollinatori selvatici.

Nel territorio di Giarratana sono stati installati cinque “Resilient Nest”, nidi artificiali in legno progettati per offrire rifugio alle api mellifere allo stato selvatico, e un “Bee Hotel”, struttura dedicata agli apoidei selvatici solitari che nidificano in cavità naturali o artificiali.

Secondo la nota ufficiale, l’intervento ha previsto anche la messa a dimora di 70 piante autoctone per incrementare le risorse floreali disponibili e contribuire al rafforzamento della biodiversità locale.

L’Apicoltura Roccuzzo, coinvolta nel progetto, nasce dalla passione familiare per la produzione di miele. Come riportato nella comunicazione diffusa da Despar Sicilia, Salvatore Roccuzzo ha rifondato l’attività nel 1989 dopo l’interruzione causata dalla diffusione della varroa negli anni Ottanta. Oggi l’azienda porta avanti la gestione degli alveari insieme alla figlia.

Roccuzzo è inoltre membro dell’ARAS, Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, impegnata nel supporto e nella valorizzazione dell’apicoltura locale.

L’iniziativa coinvolge complessivamente sette territori italiani e altrettante aziende agricole partner. Il progetto, sviluppato da Despar Italia con il supporto di PlanBee e la supervisione scientifica di Resilient Bee APS, prevede la creazione di una rete di habitat favorevoli agli impollinatori.

A livello nazionale sono previsti sette Bee Hotel e 35 Resilient Nest. Il programma comprende inoltre l’individuazione di sette “Guardiani delle api”, incaricati del monitoraggio delle api mellifere e della gestione degli habitat, oltre a 42 ore di consulenza agronomica per le aziende agricole coinvolte.

Come dichiarato da Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Despar Sicilia, il progetto rappresenta “la naturale evoluzione di un impegno che la nostra azienda porta avanti da tempo per la tutela della biodiversità e dell’ambiente”.

La responsabile ha inoltre ricordato che in Sicilia il progetto “Bosco Diffuso” ha raggiunto 750 alberi messi a dimora tra Catania, Ragusa e Rosolini, mentre il progetto “Case delle Api” era stato avviato nel 2025 con l’installazione di 35 arnie in sette località italiane.

Despar Sicilia (Ergon S.p.A.) è un’azienda della distribuzione organizzata operante nel territorio siciliano, e non solo. Ergon opera con una rete di 450 punti di vendita supportata da cinque piattaforme logistiche e da una struttura commerciale e amministrativa, con le insegne Altasfera, ARD Discount, DESPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, sia con negozi a gestione diretta sia affiliata. Ergon è socia di Despar Italia e ha in concessione esclusiva i marchi DESPAR, EUROSPAR e INTERSPAR per la Sicilia (a esclusione della provincia di Messina).

Despar Sicilia è parte di Despar Italia, la società consortile, con sede a Bologna, che riunisce sotto il marchio Despar 6 aziende della distribuzione alimentare e i loro negozianti affiliati. Despar è presente sul territorio nazionale in 17 regioni italiane con 1.382 punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar. Il fatturato al pubblico 2025 pari a 4,6 miliardi di euro colloca Despar nella Top Ten delle insegne della GDO italiana. Il cuore dell’attività di Despar è la presenza di un gran numero di negozi di vicinato, affiancati da supermercati e ipermercati che offrono soluzioni per tutte le esigenze dei consumatori. Le sei aziende associate a Despar Italia sono: Despar Nord Ovest – Gruppo 3A, Despar Nord – Aspiag Service, Despar Centro Sud – Maiora, Despar Sardegna – SCS, Despar Sicilia – Ergon, Despar Messina – Fiorino. Despar Italia è parte di SPAR International presente in 48 paesi nel mondo. www.desparitalia.it