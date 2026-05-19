Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo la SS115, nel territorio di Vittoria. Coinvolti un’autovettura e un autobus di linea nella zona di contrada Boscopiano, in un tratto di strada che passa sotto il ponte ferroviario di Passoscarparo.
Secondo le prime informazioni disponibili, lo scontro è avvenuto frontalmente tra una Fiat Cinquecento blu e un autobus di un’agenzia di viaggi turistici. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Sul posto è intervenuta la polizia municipale del Comune di Vittoria per i rilievi e per la gestione della viabilità lungo il tratto interessato dal sinistro. Presenti anche i soccorsi per assistere le persone coinvolte.
Stando alle prime notizie, non si registrano feriti gravi. Alcune persone avrebbero riportato lievi conseguenze nell’impatto. Danni invece rilevanti per la parte anteriore dell’utilitaria, rimasta gravemente danneggiata dopo lo scontro con il mezzo pesante.
Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi delle autorità, il traffico è stato temporaneamente deviato su contrada Boscorotondo, all’altezza della Fontana della Volpe, in direzione della Strada Provinciale 7.
La circolazione nella zona ha subito forti disagi per diverse ore, con rallentamenti sia in ingresso che in uscita dal territorio comunale di Vittoria.
La polizia municipale ha regolato il traffico sul posto per consentire il transito dei veicoli e limitare i disagi alla circolazione. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’impatto tra i due mezzi.
La situazione è tornata gradualmente alla normalità dopo le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata. (Foto Assenza)
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