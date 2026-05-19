Nel tardo pomeriggio di oggi a Scicli un bambino è stato investito da un’auto in via Roma, nel centro storico cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale sanitario del 118.

Secondo le prime informazioni disponibili, il minore sarebbe stato colpito da un’autovettura mentre si trovava nella zona di via Roma, strada parallela a Piazza Italia dove sono presenti aree frequentate dai bambini.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia locale con due vetture di servizio e il personale del 118. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause dell’investimento né sull’eventuale responsabilità del conducente del mezzo coinvolto.