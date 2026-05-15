Tragedia sulla Statale 115 nell’Agrigentino, dove due giovani turisti statunitensi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Sciacca e Ribera. Le vittime sono Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, entrambi di 25 anni, arrivati in Sicilia durante il loro viaggio di nozze.

Secondo una prima ricostruzione, il violento impatto si è verificato intorno alle 15.30 al chilometro 128+500 della SS115. I due coniugi viaggiavano a bordo di uno scooter Kymco Agility 125 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati con un’Audi Q5.

Dopo l’urto il suv è finito fuori carreggiata, ribaltandosi nel terreno adiacente alla strada. Le condizioni dei due giovani sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con diverse ambulanze, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

L’incidente è avvenuto lungo uno dei tratti più trafficati della viabilità della provincia di Agrigento, collegamento strategico tra Sciacca, Ribera e la fascia costiera meridionale della Sicilia.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area hanno provocato rallentamenti temporanei alla circolazione lungo la Statale 115.

La coppia americana aveva trascorso nei giorni precedenti alcune tappe del viaggio in Italia, tra Venezia e Palermo, prima di raggiungere il territorio agrigentino. La vacanza in Sicilia si è trasformata in tragedia durante lo spostamento lungo la rete viaria della provincia.

Le autorità stanno ora raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto.