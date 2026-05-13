A Vittoria si è verificato questa mattina un incendio in un deposito scolastico all’interno del complesso San Biagio/Rodari, nell’area dell’ex plesso Foderà in vico Belvedere. L’episodio ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e della Protezione Civile locale.

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato all’interno degli spazi di deposito della scuola primaria, con conseguente propagazione di fumo verso alcuni ambienti dell’edificio scolastico. Per ragioni di sicurezza, gli studenti presenti sono stati fatti evacuare in via precauzionale.

L’area interessata si trova nel centro urbano di Vittoria, e l’intervento dei soccorritori ha evitato che la situazione potesse peggiorare ulteriormente. Le operazioni di spegnimento sono state avviate già nelle prime fasi dell’emergenza, mentre l’accesso alla struttura è stato limitato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i volontari della Protezione Civile Caruano di Vittoria, impegnati sia nelle operazioni di sicurezza sia nelle verifiche preliminari. Al momento non risultano feriti, ma le attività didattiche potrebbero subire modifiche in attesa delle valutazioni tecniche sull’agibilità dei locali.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Gli inquirenti stanno eseguendo i rilievi necessari per chiarire l’origine del rogo e verificare eventuali criticità strutturali o accidentali.

La zona resta sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area scolastica. (foto Assenza)