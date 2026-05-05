Il Comune di Ragusa dedica una giornata al sistema educativo 0-6 con l’intitolazione della struttura comunale e un convegno tecnico sulla pedagogia moderna. Venerdì 15 maggio, la città di Ragusa celebrerà l’intitolazione del Nido d’Infanzia comunale Palazzello 2 a Giancarlo Cerini, figura centrale della pedagogia italiana. L’iniziativa, focalizzata sul sistema integrato 0-6 Ragusa, prevede una cerimonia ufficiale al mattino e un approfondimento scientifico pomeridiano per ridefinire il ruolo dei servizi educativi.

L’appuntamento istituzionale inizierà alle ore 10:30 presso la sede del nido in via Palazzello. La scelta di dedicare la struttura a Giancarlo Cerini nasce da una forte spinta territoriale, sostenuta da oltre 600 firme raccolte dalla comunità e condivisa dall’Ufficio IX dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Cerini, già Presidente della Commissione Nazionale Infanzia 0-6, è stato tra i principali architetti delle Linee pedagogiche 0-6. La sua attività ministeriale ha segnato il passaggio da una visione assistenziale dell’infanzia a un modello basato sul diritto soggettivo del bambino all’apprendimento e alla socialità fin dai primi mesi di vita.

Secondo quanto dichiarato dall’assessora all’Istruzione Catia Pasta, l’obiettivo dell’amministrazione è trasformare i luoghi educativi in spazi che raccontano e ispirano. “Educare fin dai nidi significa investire nei primi anni di vita, quando si costruiscono le basi dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale”, ha sottolineato l’esponente della giunta.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, i lavori si sposteranno presso il Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo”. Il convegno, dal titolo “In Ricordo di Giancarlo Cerini il Sistema Integrato 0-6”, è frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale, l’AVIS Provinciale Ragusa, l’Ufficio IX Ambito Territoriale e l’AIMC.

Il dibattito sarà aperto dal sindaco Peppe Cassì, dalle assessore Pasta e Adamo e dalla dirigente Daniela Mercante. La conduzione sarà affidata a Giovanna Criscione, promotrice dell’evento, con gli interventi di Loretta Lega, presidente del Centro Studi G. Cerini, e della saggista Mariella Spinosi.

L’incontro tecnico analizzerà l’impatto delle politiche formative sul territorio ibleo. Parteciperanno esperti di rilievo come Antonia Labonia (Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia), Esther Flocco (Commissione Sistema Integrato 0-6) e Giambattista Bufalino, ricercatore di Pedagogia presso l’Università di Catania.

L’investimento sui nidi comunali è una priorità. Il potenziamento dell’offerta educativa a Ragusa mira a garantire una crescita equa, riducendo le disuguaglianze sociali fin dalla prima infanzia.