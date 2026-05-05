L’istituto Verga di Comiso indice la prima edizione del premio dedicato al docente scomparso nel 2024, un’iniziativa che unisce didattica e memoria collettiva. L’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Comiso ha indetto la prima edizione del concorso musicale Giovanni Cascone, un’iniziativa nata per onorare la memoria del docente di musica scomparso tragicamente nel giugno del 2024. L’evento, che coinvolge l’intera comunità scolastica del comune casmeneo, ha ricevuto il plauso ufficiale delle istituzioni locali per il valore educativo e sociale della proposta.

L’iniziativa è stata promossa dai docenti e dalla Dirigente Scolastica della scuola secondaria di primo grado “G. Verga”. Il progetto punta a valorizzare il talento degli studenti, da tempo impegnati nello studio degli strumenti musicali, trasformando il ricordo di un collega stimato in un’opportunità di crescita per i giovani musicisti del territorio.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino, l’istituzione del premio rappresenta un segno tangibile del legame rimasto tra il professore e i suoi alunni. “Giovanni Cascone è rimasto nel cuore dei suoi alunni, dei colleghi e di tutta la comunità scolastica, tanto da essere ricordato con un concorso musicale alla sua prima edizione”, ha affermato l’assessore, sottolineando come la passione per la musica sia il modo migliore per rendere onore al “Maestro”.

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha definito l’istituzione del premio come un atto di “rara e notevole nobiltà d’animo” da parte del personale scolastico. Il professor Cascone, deceduto in un incidente stradale insieme alla moglie, era noto non solo per le competenze tecniche ma per l’approccio pedagogico improntato al rispetto e alla valorizzazione del talento altrui.

Il primo cittadino ha ricordato come molti ex alunni, oggi diventati professionisti, riconoscano nel docente una figura chiave per la loro formazione. La capacità di restare “un passo indietro” per permettere agli studenti di brillare è l’elemento che ha spinto la scuola a formalizzare questo appuntamento annuale. Il ricordo del docente resta vivo tra le aule.