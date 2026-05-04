L’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Comiso ospita, dal 5 al 7 maggio 2026, la prima edizione del concorso musicale intitolato al Maestro Giovanni Cascone. L’evento, che trasforma la scuola casmenea in un polo culturale per tre giorni, nasce per onorare la memoria dello stimato docente di tromba, tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme alla moglie.

La competizione vede la partecipazione di un vasto numero di talenti emergenti, tra cui studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, licei coreutico-musicali, associazioni del territorio e privatisti. Il programma della manifestazione prevede l’esibizione di solisti, formazioni da camera e orchestre giovanili, offrendo uno spaccato significativo della vivacità didattica del sud-est siciliano.

A valutare le performance dei giovani musicisti sarà una commissione tecnica di alto profilo, composta dai docenti di strumento della scuola ospitante. A presiedere il collegio giudicante è stato chiamato il prof. Salvatore Schembari, docente di clarinetto presso il Conservatorio statale “A. Scontrino” di Trapani, a garanzia dell’autorevolezza scientifica e artistica dei giudizi espressi.

L’istituto organizzatore ha voluto sottolineare l’importanza del progetto, definendolo come una “occasione di crescita e confronto nel segno della musica”. La direzione scolastica ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un momento prezioso di condivisione e di valorizzazione del talento giovanile, nel ricordo di un insegnante che ha segnato profondamente la storia locale.

Il territorio di Comiso vanta una tradizione bandistica e orchestrale secolare, radicata in una rete di scuole e associazioni che alimentano costantemente i conservatori della regione. Eventi come il Concorso Cascone si inseriscono in un panorama siciliano che, negli ultimi anni, ha visto una crescita del 15% nelle iscrizioni ai licei musicali, confermando come l’istruzione artistica sia percepita non solo come svago, ma come un solido percorso formativo e professionale.

L’eredità umana e professionale di Giovanni Cascone rivive attraverso le note degli studenti, molti dei quali hanno intrapreso lo studio della tromba e degli ottoni proprio seguendo il suo esempio. La scelta di indire un concorso musicale aperto a diverse fasce d’età permette di creare un ponte tra le diverse realtà educative, favorendo lo scambio di metodologie tra docenti e l’ispirazione reciproca tra allievi.

Le giornate di audizione si concluderanno con le premiazioni dei vincitori per ogni categoria, trasformando l’Istituto Verga in un palcoscenico d’eccezione per la musica d’insieme. La comunità cittadina partecipa attivamente a questa iniziativa, che mira a diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della provincia di Ragusa, celebrando l’impegno di chi ha dedicato la vita alla diffusione dell’arte tra le nuove generazioni.