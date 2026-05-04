Il Comune di Pozzallo ha ufficialmente richiesto alla Regione Siciliana l’imposizione di una moratoria immediata sulle concessioni balneari. Attraverso una nota diffusa oggi, 4 maggio 2026, l’amministrazione comunale sollecita un intervento legislativo o amministrativo per sospendere il rilascio di nuovi titoli demaniali, al fine di garantire una gestione equilibrata e trasparente del litorale.

Stop a nuove autorizzazioni. Occorre una moratoria regionale che garantisca cittadini e imprese. Il grande dibattito in città sulle concessioni degli stabilimenti balneari è certamente un fatto positivo.

Lo scorso anno, è stato autorizzato l’insediamento di due nuovi stabilimenti balneari, uno è stato realizzato già lo scorso anno e l’altro si sta completando in queste settimane. La Sicilia è l’unica Regione d’Italia in cui il demanio è di proprietà regionale.

Aldilà delle polemiche su eventuali responsabilità (basta leggere tutti gli atti ufficiali), sarebbe utile che la Regione, con un’apposita circolare o il Parlamento Regionale Siciliano, con una mozione di indirizzo, imponesse una moratoria ad ulteriori concessioni e quindi un momento di riflessione per elaborare un progetto di utilizzo del demanio marittimo serio ed equilibrato, coinvolgendo i Comuni, le Imprese, le Organizzazioni Sociali e Ambientaliste con direttive chiare e precise, senza nessun tipo di discrezionalità o favoritismi.