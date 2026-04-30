Un devastante incendio azienda OrtoImballaggi ha colpito nella notte tra mercoledì e giovedì la zona industriale di Santa Croce Camerina. Le fiamme hanno avvolto la struttura produttiva richiedendo l’intervento massiccio dei soccorsi. Il Sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale, ha espresso immediata solidarietà ai titolari e ai dipendenti coinvolti in quello che ha definito un momento complesso per l’intera cittadinanza.

L’allarme è scattato durante le ore notturne, quando il fumo e le lingue di fuoco sono diventati visibili a grande distanza. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per l’intera notte, coinvolgendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco arrivate dai distaccamenti limitrofi per circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse alle aziende adiacenti.

Il primo cittadino di Santa Croce Camerina ha voluto sottolineare il peso emotivo e sociale dell’accaduto, definendo la perdita dell’attività come una ferita per tutta la comunità. “OrtoImballaggi rappresenta una realtà imprenditoriale importante e consolidata della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco, aggiungendo che “perdere in poche ore il frutto di anni di sacrifici, impegno e passione è una ferita che va oltre il danno materiale”.

L’Amministrazione ha espresso la volontà di non lasciare soli i lavoratori e le loro famiglie in questa fase di incertezza occupazionale e produttiva. “Saremo al fianco di OrtoImballaggi nella speranza e convinzione che possa tornare ad essere un luogo di crescita economica e sviluppo”, è stato l’impegno solenne rivolto all’impresa colpita dal disastro. Il sostegno della città sarà fondamentale per la ripartenza.

L’incendio alla OrtoImballaggi colpisce un comparto nevralgico per l’economia della provincia di Ragusa, ovvero quello della produzione di imballaggi per il settore ortofrutticolo. La “fascia trasformata” siciliana dipende strettamente da queste realtà logistiche e manifatturiere per l’esportazione dei prodotti verso i mercati nazionali ed esteri.

Un ringraziamento è stato rivolto dal Sindaco ai Vigili del Fuoco “per lo straordinario impegno profuso durante l’intera notte” e a tutte le Forze dell’Ordine intervenute con tempestività. Attualmente, le autorità stanno effettuando i rilievi tecnici per stabilire l’origine del rogo e quantificare l’entità dei danni strutturali.