Sapere come pulire la griglia barbecue in modo efficace è fondamentale non solo per il gusto dei cibi, ma soprattutto per la sicurezza alimentare. Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle grigliate all’aperto, la manutenzione degli strumenti di cottura diventa una priorità. Secondo le guide tecniche di settore, esistono diversi approcci che spaziano dall’utilizzo del calore estremo a soluzioni sostenibili a basso impatto ambientale.

Uno dei sistemi più rapidi e professionali è il metodo a caldo, noto come pirolisi. Questa tecnica prevede di accendere il dispositivo alla massima potenza (300-400°C) per circa 10-20 minuti. Il calore estremo permette di carbonizzare i residui organici, che potranno poi essere rimossi facilmente con una spazzola specifica.

Tecniche di pulizia: pirolisi e strumenti adatti

Il primo passo per pulire la griglia barbecue consiste nell’eliminazione grossolana dei residui di cibo utilizzando carta o vecchi fogli di giornale. Se si opta per il metodo a caldo, è essenziale scegliere lo strumento giusto per la rimozione finale delle ceneri. Per le griglie in ghisa, l’ideale è l’impiego di una spazzola in ottone, mentre per le superfici smaltate è preferibile una spazzola in plastica per evitare di scalfire il rivestimento protettivo.

In assenza di spazzole specifiche, un foglio di alluminio appallottolato può fungere da efficace abrasivo d’emergenza. Per lo sporco particolarmente stratificato, l’utilizzo di un pulitore a vapore in combinazione con l’azione meccanica della spazzola garantisce risultati profondi senza l’ausilio di sostanze chimiche aggressive. È bene ricordare che, specialmente per la ghisa, il lavaggio in lavastoviglie è fortemente sconsigliato.

Rimedi naturali: aceto, bicarbonato e limone

Per chi preferisce soluzioni ecologiche, l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio rappresentano gli alleati migliori. Secondo le procedure consigliate, spruzzare aceto sulla superficie a fuoco spento e lasciar agire per 20 minuti permette di sgrassare le incrostazioni. In alternativa, si può creare una pasta densa miscelando due parti di bicarbonato e una di acqua. Questa soluzione va applicata sulla griglia per mezz’ora prima del risciacquo finale.

Un altro metodo antico ma efficace prevede l’uso di mezzo limone cosparso di sale grosso: l’acido citrico scioglie il grasso mentre il sale funge da abrasivo naturale. Anche la cenere prodotta dalla combustione, se strofinata, possiede proprietà sgrassanti insospettabili. Per una manutenzione straordinaria, l’ammollo in acqua calda e detergente per piatti per 60 minuti resta la soluzione definitiva per le griglie più trascurate.