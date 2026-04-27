Il Comune di Vittoria ha completato l’installazione di un sistema galleggiante alla foce del fiume Ippari per l’intercettazione e la rimozione dei rifiuti. L’intervento, finanziato con 60.400 euro e affidato all’impresa SEAD s.r.l., rientra nelle direttive della Legge “Salvamare” per il recupero dei materiali plastici e dei detriti nelle acque interne.

La struttura è stata posizionata nell’alveo del fiume per trattenere i rifiuti trasportati dalla corrente, facilitandone la raccolta periodica e il successivo smaltimento. L’obiettivo primario dell’opera è ridurre l’impatto ambientale sulle coste, proteggendo l’ecosistema marino e l’area della Riserva Naturale Orientata “Pino d’Aleppo” dall’inquinamento di origine fluviale.

“Questo intervento segna un cambio di passo: non ci limitiamo più a intervenire a valle, ma agiamo alla fonte”, ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia, Cesare Campailla. Sulla stessa linea l’Assessore Salvatore Avola, che definisce la foce dell’Ippari un punto delicato per la pulizia della fascia costiera di Scoglitti, sottolineando l’utilità del sistema per il decoro del litorale.

I lavori, che si inseriscono in un programma triennale sperimentale avviato nell’agosto 2025, puntano a promuovere modelli di economia circolare. Il Sindaco Francesco Aiello ha ribadito che la difesa del territorio passa da azioni mirate che uniscono responsabilità e tutela delle generazioni future, puntando a rendere l’area più vivibile.