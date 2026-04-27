La corsa della Volley Modica Nextgen nei play-off di Serie C si interrompe a Gibellina. Nel primo turno della post-season, la squadra guidata da Ciccio Italia è stata superata dai padroni di casa con il punteggio di 3-0, un risultato che chiude ufficialmente la stagione dei modicani nel massimo campionato regionale.
L’incontro in terra trapanese ha visto Gibellina prendere subito il comando nel primo parziale, terminato 25/16 a favore dei locali. Nonostante i tentativi di coach Italia di riorganizzare il sestetto ospite, la formazione di casa ha mantenuto una pressione costante, sfruttando una maggiore precisione nelle fasi di attacco.
La seconda frazione è risultata più equilibrata, con Modica capace di lottare punto a punto nella fase iniziale. Tuttavia, l’esperienza dei giocatori di Gibellina è emersa nei momenti decisivi, permettendo loro di piazzare l’allungo finale e chiudere sul 25/20. Sotto di due set, la Nextgen ha provato a riaprire la gara nel terzo periodo, portando gli avversari fino al 25/22 conclusivo.
Nonostante l’eliminazione, la stagione del gruppo modicano resta positiva, avendo centrato l’obiettivo dei play-off dopo una regular season condotta oltre le aspettative iniziali di salvezza. Da oggi l’attenzione della società si sposta sui tornei giovanili: a Modica è infatti prevista la Final Four regionale Under 19 per l’assegnazione del titolo di categoria.
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