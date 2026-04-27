L’Asd Giarratana Volley accede al secondo turno dei play-off di Serie C maschile grazie alla vittoria interna contro il Cantieri Elewatt Entello Erice. Il match si è concluso con il punteggio di 3-0, permettendo alla squadra iblea di avanzare nella post-season senza concedere set agli avversari.

I ragazzi guidati da coach Gianluca Giacchi hanno mantenuto il controllo della gara per l’intera durata dei tre parziali, chiusi rispettivamente 25-21, 25-18 e 25-21. La prestazione corale ha consentito di gestire i momenti determinanti della sfida disputata presso la palestra comunale di Giarratana, davanti a una cornice di pubblico numerosa.

«I ragazzi hanno interpretato la partita con la giusta mentalità – ha dichiarato coach Giacchi – dimostrando di saper gestire i momenti chiave con maturità». Il tecnico ha poi sottolineato come il risultato sia frutto dell’unità del gruppo, richiamando la squadra alla concentrazione necessaria per affrontare il prossimo step del tabellone.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Salvatore Pagano, che ha definito la vittoria «un risultato importante per la società e per tutta la comunità di Giarratana». Il prossimo impegno è fissato per sabato 9 maggio: il Giarratana Volley riceverà il Milazzo, reduce dal successo nel primo turno contro il Pozzallo, in una sfida valevole per l’accesso alle fasi finali del torneo.