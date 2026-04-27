L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa ha avviato un confronto istituzionale con il Provveditore agli Studi, Daniela Mercante, per integrare competenze economico-contabili all’interno degli istituti scolastici provinciali. L’incontro ha sancito la nascita di una sinergia operativa mirata ad avvicinare gli studenti al mondo delle professioni attraverso il nuovo “Progetto Scuola–Università”.

La delegazione dell’Ordine, guidata dal presidente Michelangelo Aurnia e composta dai membri del consiglio direttivo, ha presentato ufficialmente la commissione studi dedicata. Il programma prevede l’introduzione dell’iniziativa “I Commercialisti nelle Scuole”, che interesserà gli istituti primari e secondari di primo grado con moduli specifici dedicati all’educazione civica, finanziaria e fiscale.

Per gli studenti diplomandi e i neodiplomati, la collaborazione punta al rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo dichiarato è l’accoglienza dei giovani negli studi professionali del territorio per favorire una conoscenza diretta della professione. All’incontro ha partecipato anche l’assessore comunale all’Istruzione, Catia Pasta, confermando il supporto dell’amministrazione locale al progetto educativo.

Secondo il presidente Aurnia, l’iniziativa rappresenta «un passo importante verso una formazione più consapevole, concreta e vicina al mondo delle professioni». L’accordo trasforma l’Ordine in un interlocutore stabile per il sistema scolastico ibleo, con l’intento di fornire alle nuove generazioni strumenti teorici e pratici per la gestione della materia economica e tributaria.