La Regione Siciliana ha dato il via libera al finanziamento per la manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 55, nel tratto che collega Giarratana, San Giacomo, Nobile e Noto. L’intervento, che prevede uno stanziamento complessivo di 700.000 euro, è stato confermato dal decreto del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Il provvedimento attua quanto previsto dalla Legge regionale n. 29/2025 per la messa in sicurezza delle strade provinciali e il potenziamento dei collegamenti nelle aree interne. Le risorse stanziate consentiranno al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di intervenire su un asse viario che unisce i territori delle province di Ragusa e Siracusa.

Secondo i dettagli del progetto esecutivo, l’importo a base di gara ammonta a oltre 551 mila euro. I restanti 148 mila euro sono destinati a somme a disposizione dell’amministrazione per oneri tecnici, accertamenti di laboratorio, imprevisti e IVA. L’obiettivo è ripristinare le condizioni del manto stradale compromesso dall’usura.

L’Onorevole Ignazio Abbate ha spiegato che “la S.P. 55 rappresenta un asse di collegamento fondamentale per i residenti, le imprese agricole e il comparto turistico della zona”. L’esponente politico ha poi sottolineato come l’intervento permetterà di ridurre i disagi e garantire maggiore incolumità agli automobilisti che percorrono quotidianamente la tratta.