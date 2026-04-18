La Regione Siciliana ha dato il via libera al nuovo bando per l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo domestico. Attraverso l’Irfis, il governo regionale mette a disposizione 12 milioni di euro per finanziare integralmente il passaggio alle energie rinnovabili. L’iniziativa punta a sostenere i nuclei familiari siciliani nell’abbattimento dei costi in bolletta, promuovendo contemporaneamente la sostenibilità ambientale su tutto il territorio isolano.
Requisiti Isee e massimali di spesa per il fotovoltaico
Possono accedere al contributo le persone fisiche residenti in Sicilia che possiedono un immobile o vantano un diritto reale su di esso. Il bando prevede la copertura del 100 per cento delle spese, includendo non solo l’acquisto dei pannelli ma anche i costi per le opere edili, le consulenze tecniche e i sistemi di accumulo. Il finanziamento può raggiungere i 20 mila euro e non richiede garanzie né valutazioni del merito creditizio, rendendo la misura accessibile anche a chi dispone di minori risorse economiche.
«Questa misura contro la povertà energetica – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – conferma l’impegno del governo regionale nella promozione della transizione verso le energie rinnovabili e testimonia, al contempo, una concreta attenzione verso le famiglie siciliane a basso reddito».
Termini di presentazione della domanda sul portale Irfis
Le istanze per il fotovoltaico in Sicilia si potranno inviare esclusivamente online tramite la piattaforma Irfis a partire dal 14 luglio 2026. I beneficiari avranno a disposizione una finestra temporale fino al 14 ottobre per presentare la documentazione necessaria. Gli impianti dovranno avere una potenza compresa tra 3 e 6 kW e la graduatoria premierà i richiedenti con l’Isee più basso. Il rimborso della somma erogata avverrà in 10 anni con rate costanti.
Per approfondire altre iniziative regionali sul territorio, è possibile consultare le ultime notizie sul quotidianodiragusa.it
Lascia un commento