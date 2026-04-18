La torta di mele rappresenta il pilastro della tradizione dolciaria italiana, un dessert intramontabile che coniuga semplicità d’esecuzione e una fragranza inconfondibile. La versione proposta si distingue per l’utilizzo della panna nell’impasto, un accorgimento tecnico che conferisce al dolce una morbidezza superiore rispetto alle ricette tradizionali a base di latte. Fondamentale per la riuscita è l’impiego di 3 mele renette, varietà d’origine francese ma ampiamente coltivata in Italia, celebre per la sua polpa aromatica che resiste perfettamente alle alte temperature senza sfaldarsi eccessivamente.

I passaggi per ottenere una torta di mele soffice

La preparazione inizia con la miscelazione di 200 gr di farina 00 e 16 gr di lievito, entrambi accuratamente setacciati per evitare grumi. Un segreto cruciale risiede nelle temperature: 200 ml di latte e le due uova grandi devono essere rigorosamente a temperatura ambiente. La lavorazione richiede l’uso di fruste elettriche alla massima velocità per almeno 3 minuti, montando le uova con 150 gr di zucchero e vaniglia fino a ottenere un composto spumoso. Successivamente si integra il grasso scelto — 50 gr di burro fuso freddo o olio di semi — e si aggiungono farina e panna a cucchiaiate, alternandole.

L’impasto della torta di mele deve risultare corposo e vellutato. Una volta pronto, viene trasferito in una teglia apribile imburrata e infarinata. La disposizione delle fette di mela segue uno schema a raggio partendo dall’esterno verso il centro, mantenendo un disegno concentrico. È essenziale che le mele restino visibili in superficie per almeno metà della loro altezza; questo impedisce che affondino completamente durante la lievitazione, compromettendo l’estetica finale del dolce.

Cottura e finitura professionale del dolce

Prima di infornare, si applica un mix di zucchero a velo vanigliato e un cucchiaino abbondante di cannella in polvere, distribuendolo in modo uniforme per creare una crosticina aromatica. La cottura avviene in forno statico a 180° (o ventilato a 160°) per circa 45 minuti. Gli esperti consigliano di posizionare la teglia nella parte centrale della camera di cottura e di effettuare la prova stecchino solo negli ultimi minuti per verificare l’umidità interna.

Una volta estratta dal forno, la torta va lasciata riposare fuori dallo stampo su una gratella per almeno 30 minuti. Questo passaggio permette all’umidità interna di stabilizzarsi, evitando che la base risulti gommosa. Una spolverata finale di zucchero a velo completa l’opera, rendendo la torta di mele pronta per essere servita. Le dichiarazioni dei pasticceri confermano che “L’impasto deve presentarsi corposo, vellutato, non liquido né troppo fluido” per sostenere il peso della frutta, garantendo un risultato degno della migliore tradizione casalinga.