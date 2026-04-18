Modica si prepara a un weekend di grande partecipazione con l’evento Uniti per il Rosso, che domenica 19 aprile trasformerà il centro storico in un polo di attrazione per famiglie e appassionati di sport. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, animerà Corso San Giorgio e Piazza San Michele a partire dalle ore 15:30. L’iniziativa propone un programma articolato che coniuga il gioco tradizionale all’approfondimento culturale.

Il pomeriggio prevede l’allestimento di un parco giochi urbano con gonfiabili e attività di strada curate dalle associazioni locali. Tra i momenti più attesi dai più piccoli figura lo spettacolo circense di Valeria Bla Bla, intitolato “Sogno Sveglia”, previsto per le ore 17:30. Per l’occasione, lo sponsor Gusto Unico ha creato il gelato “Rosso S.Giorgio”, che verrà offerto gratuitamente ai primi trecento bambini presenti di età compresa tra zero e dodici anni.

Il racconto sportivo di Francesco Repice a Modica

La serata raggiungerà il suo apice alle ore 20:00 presso il Duomo di San Giorgio, monumento simbolo della città e patrimonio dell’umanità. Per la prima volta in Sicilia, il giornalista Francesco Repice presenterà l’incontro “Racconto di una voce”. Il noto radiocronista Rai condividerà con il pubblico la sua esperienza professionale legata ai grandi match della Nazionale e della Serie A, in un dialogo moderato dal giornalista Salvatore Cannata.

L’evento, coordinato dall’Associazione Portatori di San Giorgio, si inserisce in un quadro di valorizzazione del territorio e della cultura sportiva. L’organizzazione invita i partecipanti a seguire le indicazioni dello staff, riconoscibile dalla caratteristica divisa rossa. Per approfondire gli eventi religiosi e civili legati alle tradizioni locali, è possibile consultare il portale ufficiale del Comune di Modica.