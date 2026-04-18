Rissa a Pozzallo nella notte del 18 aprile 2026. Due uomini hanno inseguito un giovane di nazionalità tunisina per le vie del centro e lo hanno raggiunto in Piazza Rimembranza, colpendolo con violenza al volto.

Il giovane ha tentato di difendersi. Ha raccolto una pietra e l’ha scagliata verso la strada per fermare gli aggressori. Il lancio ha sfiorato alcune auto in transito, ma non ha provocato danni né a persone né a veicoli.

I Carabinieri sono intervenuti subito con le volanti. Al loro arrivo gli aggressori erano già fuggiti. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno aperto un’indagine per ricostruire l’accaduto. FOTO REPERTORIO