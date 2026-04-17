La morte di Miriam Indelicato a Roma scuote la Capitale e la comunità siciliana da cui la giovane proveniva. La polizia sta ricostruendo le ultime ore della 23enne, trovata senza vita ieri mattina nell’androne di un palazzo in via Bolzano, nel quartiere Trieste. La ragazza viveva nello stabile da tempo, dopo essersi trasferita nella Capitale per studiare Giurisprudenza alla Luiss.

Il portiere ha scoperto il corpo intorno alle 10 e ha immediatamente dato l’allarme. Nelle stesse ore i genitori erano arrivati a Roma convinti che la figlia dovesse discutere la tesi di laurea nel pomeriggio. Gli accertamenti universitari hanno però rivelato che Miriam non risultava più iscritta dal 2024, secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, un dettaglio che gli investigatori stanno valutando per ricostruire il contesto personale della giovane.

Gli inquirenti al momento considerano più probabile l’ipotesi del suicidio. Secondo la prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe lanciata dall’alto, precipitando nella tromba delle scale. La polizia, tuttavia, non esclude altre possibilità, compreso un tragico incidente. Per questo motivo si procede tecnicamente per istigazione al suicidio, una formula che consente di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Miriam era originaria di Salemi, nel Trapanese, e avrebbe compiuto 24 anni il 27 maggio. Era molto legata anche a Santa Ninfa, paese della madre, a Campobello di Mazara, da cui proveniva il padre, e a Castelvetrano, dove aveva frequentato il liceo. La notizia della sua morte ha scosso profondamente le comunità siciliane.

Il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione con un messaggio pubblico: “L’amministrazione comunale di Santa Ninfa si unisce al dolore della famiglia Indelicato per la prematura perdita della giovane Miriam… A nome di tutta la comunità santaninfese, in questo triste momento, esprime profondo cordoglio a tutti i suoi cari, ai quali umanamente si stringe con affetto e rispetto.”

Tra i messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Piero Indelicato, che su Facebook ha scritto: “Buon viaggio meravigliosa Miriam. Compagna di tanti successi, vulcanica ballerina… Non scorderò mai quando mi hai chiesto di fare la coreografa nel musical di Pinocchio ed eri solo ventenne… Questa era Miriam Indelicato… C’è stata, ed è stato un successo! Grazie di tutto anima nobile.”

Le indagini proseguono con l’analisi delle telecamere interne, delle testimonianze e degli ultimi movimenti della ragazza. Gli investigatori vogliono chiarire ogni dettaglio, compreso il motivo per cui Miriam avrebbe raccontato ai genitori di essere prossima alla laurea nonostante non risultasse più iscritta.

La procura attende anche gli esiti dell’autopsia, che dovrebbero fornire elementi decisivi sulle cause della morte. Nel frattempo, la comunità siciliana e quella universitaria restano scosse da una vicenda che ha lasciato un profondo senso di smarrimento.

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