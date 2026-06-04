A Ragusa è in programma per domenica 7 giugno 2026 l’iniziativa ambientale Plastic Free raccolta mozziconi, promossa dall’associazione Plastic Free Onlus con il patrocinio del Comune di Ragusa. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 10:00 nella zona di Randello–Branco Piccolo.
L’evento rientra nelle attività di sensibilizzazione ambientale dedicate alla riduzione dei rifiuti urbani, con particolare attenzione ai mozziconi di sigaretta, tra i materiali più diffusi nelle aree costiere e naturali.
L’iniziativa prevede il coinvolgimento di volontari e cittadini che, muniti di guanti e strumenti per la raccolta, contribuiranno alla pulizia dell’area naturalistica. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti dispersi e promuovere comportamenti più responsabili.
Plastic Free raccolta mozziconi a Ragusa: come partecipare
L’evento di Plastic Free raccolta mozziconi si svolgerà nella zona di Randello–Branco Piccolo, area frequentata soprattutto nei mesi estivi e soggetta a presenza di rifiuti abbandonati. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini.
Per partecipare è necessario registrarsi tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale oppure accedendo al sito dell’associazione Plastic Free Onlus. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Ragusa, che sostiene le attività di sensibilizzazione ambientale sul territorio.
Non sono previste limitazioni particolari per i partecipanti, ma si raccomanda di presentarsi con abbigliamento adeguato e di attenersi alle indicazioni dei volontari coordinatori.
L’associazione Plastic Free continua così le sue attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale in diverse aree della provincia di Ragusa, con iniziative periodiche rivolte a cittadini, scuole e gruppi organizzati.
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