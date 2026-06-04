NOTO – Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Corrado Zuppardi, Luogotenente della Guardia di Finanza, morto improvvisamente ieri all’età di 57 anni. La notizia si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, suscitando numerosi messaggi di vicinanza e affetto da parte di amici, colleghi e cittadini che hanno voluto ricordarlo pubblicamente attraverso i social network.

Figura conosciuta e stimata, Zuppardi lascia un ricordo che in queste ore viene condiviso da quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali.

Nel giro di poche ore la notizia della sua scomparsa ha raggiunto non solo Noto ma anche diversi centri del Siracusano, dove in molti hanno espresso il proprio dolore. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, accomunati da parole di stima, rispetto e affetto nei confronti del 57enne sottufficiale della Guardia di Finanza.

L’ultimo saluto a Corrado Zuppardi sarà celebrato domani, venerdì 5 giugno, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Nicolò, in Cattedrale a Noto.