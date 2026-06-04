Ragusa si prepara a ospitare la nuova edizione di “Scuola in festa – al centro i bimbi”, in programma venerdì 5 giugno dalle ore 17.00 nel centro storico. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa e coordinata dall’associazione Eduka, coinvolgerà piazze e vie del centro trasformandole in un grande percorso educativo e ludico diffuso.

Il centro storico diventerà per un pomeriggio un laboratorio a cielo aperto, con attività dedicate a sport, arte, musica, scienza, letture e giochi tradizionali. Bambini e famiglie potranno partecipare liberamente alle diverse aree tematiche distribuite tra gli spazi urbani.

Le proposte spaziano dai tornei sportivi ai laboratori creativi, dalle esperienze STEM ai giochi matematici, fino ai percorsi sulla natura, le tradizioni e le relazioni interculturali.

Elemento centrale dell’edizione 2026 sarà la “Pagella delle Avventure”, una mappa di attività che permetterà ai bambini di raccogliere timbri partecipando alle varie esperienze.

Ogni attività completata rappresenterà una “materia” reinterpretata in chiave ludica: dalla “magia delle parole” ai “piccoli scienziati”, fino al “giro del mondo” e ai giochi cooperativi.

Chi completerà almeno otto attività riceverà il “Biglietto Magico”, che darà accesso al sorteggio finale con premi dedicati ai partecipanti.

La giornata si concluderà alle 20.15 in piazza San Giovanni con lo spettacolo “Sogno sveglia”, il sorteggio finale e la premiazione del concorso “Se spengo… accendo!”, dedicato all’educazione digitale. Secondo il Comune di Ragusa, l’obiettivo dell’iniziativa è riportare bambini e famiglie a vivere il centro storico come spazio di incontro e socialità, lontano dalla dimensione digitale quotidiana.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione dei minori tramite infopoint o QR code disponibili nei materiali informativi ufficiali.