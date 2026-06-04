MODICA – Incidente a catena nelle ultime ore lungo la SS 115, poco prima del Ponte Guerrieri, a Modica. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi veicoli. Ad avere la peggio è stato il conducente di un furgone, soccorso dal personale sanitario del 118, per lievi traumi conseguenti al tamponamento.
Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con traffico rallentato nella zona. L’impatto si è verificato in uno dei tratti più trafficati dell’arteria che conduce a Modica, causando disagi agli automobilisti in transito. Secondo le prime informazioni disponibili, gli altri conducenti coinvolti non avrebbero riportato conseguenze.
Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nelle verifiche e nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso. L’incidente ha provocato code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, soprattutto nelle fasi immediatamente successive all’impatto.
La situazione è tornata gradualmente alla normalità dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la carreggiata. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente proseguono.