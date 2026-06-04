RAGUSA – Controlli mirati dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa su monopattini elettrici e minicar nell’ambito delle attività dedicate alla sicurezza stradale. Durante le verifiche sono stati controllati decine di veicoli e sono emerse diverse irregolarità, in particolare tra i conducenti dei monopattini.

Tra le violazioni accertate, i militari hanno individuato sei monopattini privi del contrassegno identificativo personale, il cosiddetto targhino, previsto dalla normativa attualmente in vigore. Per ciascuna violazione sono previste sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro.

I controlli hanno riguardato anche i quadricicli leggeri, comunemente conosciuti come minicar, spesso utilizzati da ragazzi a partire dai 14 anni.

Secondo quanto rilevato dai Carabinieri, una delle infrazioni più frequenti riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, obbligatorie durante la marcia anche su questo tipo di veicoli. L’attività rientra in un più ampio programma di prevenzione finalizzato a ridurre i comportamenti a rischio sulle strade cittadine.

Per i conducenti dei monopattini elettrici resta obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo e del contrassegno identificativo personale.

Sul fronte normativo, inoltre, si avvicina una nuova scadenza per gli utenti dei monopattini. Dalla metà di luglio è prevista l’introduzione dell’obbligo di assicurazione RCA, collegata al veicolo.

Le nuove disposizioni prevedranno sanzioni specifiche e, nei casi previsti dalla legge, anche il sequestro del monopattino.

I controlli, fanno sapere i Carabinieri, proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e promuovere il rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada.