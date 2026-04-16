La Motyka Modica rientra dalla trasferta campana di Pomigliano d’Arco con un bottino di risultati di prestigio, consolidando la propria posizione nel panorama della ginnastica aerobica interregionale. Gli atleti del sodalizio ibleo hanno centrato diverse qualificazioni per la fase nazionale, distinguendosi nei circuiti Gold, Silver Eccellenze e Aerostep. Sotto la guida tecnica dell’istruttrice Mariastella Vittorio, la squadra ha scalato le classifiche in quasi tutte le categorie rappresentate, confermando la crescita costante del vivaio locale.

I successi nelle categorie Silver e Aerostep

Il settore Silver Eccellenze ha regalato grandi soddisfazioni alla delegazione modicana. Nella categoria Junior A, Emily Modica ha ottenuto un prezioso quinto posto, seguita da Sophie Barone (dodicesima) e Asia Frasca (diciannovesima). Nel Trio Junior A, il gruppo composto da Frasca, Giannone e Modica ha sfiorato il podio con un altro quinto posto. Ottimi segnali arrivano anche dalle Allieve, dove la Coppia Conforme di Karol Pellegrino e Sarah Polino ha chiuso in nona posizione.

Il podio è diventato realtà nel campionato di Aerostep, dove il quintetto formato da Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Junior A. Lo stesso gruppo di atlete ha bissato il secondo posto nella categoria Gruppo Junior A, dimostrando una notevole coesione tecnica e atletica che le proietta con ottimismo verso le prossime sfide nazionali.

Eccellenze Gold e il primato di Samuele Iemmolo

Nel settore di più alto livello tecnico, il campionato Gold, la Motyka Modica ha ribadito la propria forza. Serena Vicari ha ottenuto la piazza d’onore tra le Allieve, mentre Giulia Cappello ha chiuso al decimo posto l’individuale Junior B. Il risultato più eclatante è arrivato dalla coppia Junior B formata da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Iemmolo si è inoltre imposto come leader assoluto nell’individuale maschile, portando a casa un’altra medaglia d’oro.

Arianna Melilli ha sottolineato la complessità di queste trasferte per le società siciliane: “E’ stato un campionato Interregionale ricco di emozioni e di grandi soddisfazioni nonostante nelle trasferte non riusciamo quasi mai a stare accanto alle nostre ginnaste”. Melilli ha poi aggiunto un’amara riflessione sui costi: “Purtroppo per le realtà siciliane questo tipo di trasferte comportano sforzi enormi e non solo a livello economico e questo ci penalizza tantissimo, quindi ci accontentiamo di festeggiare anche con una semplice video chiamata”. L’obiettivo ora resta il Nazionale, con l’auspicio di trasformare questi piazzamenti in medaglie anche sulla pedana più importante d’Italia.