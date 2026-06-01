Il ponte del 2 giugno in Sicilia si prepara a registrare oltre 1,1 milioni di arrivi turistici e un impatto economico stimato fino a 600 milioni di euro tra alloggio, ristorazione, commercio e servizi. Le stime arrivano da Confcommercio Sicilia sulla base delle analisi dell’ufficio studi nazionale e dei trend di ricerca online.

Il dato assume rilievo anche per la fase di ripartenza del comparto turistico regionale, ancora condizionato dagli effetti del ciclone Harry che, secondo le associazioni di categoria, ha inciso su strutture ricettive e attività commerciali in diverse aree dell’isola.

Secondo il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, il ponte rappresenta “un primo banco di prova per la stagione estiva”, con segnali positivi dalle prenotazioni ma con la necessità di trasformare l’interesse in presenze effettive e spesa sul territorio.

Le analisi sulle ricerche di viaggio indicano la Sicilia tra le destinazioni più cercate dagli italiani per il lungo weekend. Le query legate al ponte del 2 giugno mostrano una crescita costante, sostenuta dalla combinazione di mare, città d’arte, borghi e offerta enogastronomica.

La confederazione stima che tra l’8% e il 9% dei viaggiatori che resteranno in Italia possa scegliere l’isola. Su questa base, il flusso atteso supera 1,1 milioni di persone, con una ricaduta economica compresa tra 550 e 600 milioni di euro.

Per il settore economico locale, l’impatto coinvolge soprattutto alberghi, B&B, ristorazione, stabilimenti balneari, commercio al dettaglio e servizi turistici. Si tratta di comparti ad alta intensità di lavoro stagionale, dove la domanda concentrata in pochi giorni può influire in modo diretto sui ricavi del trimestre estivo.

Manenti richiama anche alcune criticità strutturali. Il primo nodo riguarda i collegamenti aerei e terrestri, con una domanda in crescita ma tariffe e capacità che restano variabili. Il secondo punto riguarda servizi e decoro urbano, considerati determinanti nella scelta della destinazione da parte dei turisti.

Un ulteriore elemento è legato alla continuità della stagione. Il settore chiede che il ponte non resti un episodio isolato, ma si inserisca in una programmazione più ampia capace di sostenere l’intero comparto turistico nei mesi estivi.

Nel quadro regionale, il ponte del 2 giugno diventa così un indicatore anticipato della stagione 2026. L’andamento delle prenotazioni e della spesa effettiva nei prossimi giorni sarà uno dei primi segnali per misurare la tenuta della domanda turistica in Sicilia dopo un anno complesso per imprese e territori.