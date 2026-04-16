Da Modica a Parma, con un coltello in mano e un’idea ben chiara di dove arrivare. Enrica Pitino, 23 anni, macellaia presso la Coop di Modica, ha vinto la competizione nazionale che ogni anno assegna il titolo di migliore giovane macellaia d’Italia. Una vittoria netta, guadagnata sul campo — o meglio, sul bancone — davanti a decine di coetanei arrivati da ogni angolo della penisola.

La gara si è svolta nell’ambito del Butcher Show di Fiere di Parma, manifestazione che quest’anno ha registrato oltre 26 mila presenze e ha radunato più di 100 macellai in fiera, in gara e in aula, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un palcoscenico di primo livello, dove il mestiere del macellaio viene celebrato nella sua dimensione più moderna: tecnica, creatività e visione imprenditoriale.

A fare la differenza per Enrica non è stata solo la precisione del taglio o la cura nella lavorazione: è stata la capacità di guardare a un mestiere vecchio di secoli con occhi nuovi. Non si è limitata a replicare la tradizione — l’ha reinterpretata, portando al concorso una visione personale che ha convinto la giuria.

Per Modica e per la provincia di Ragusa, questo riconoscimento ha il sapore di una conferma: il territorio ibleo continua a sfornare artigiani capaci di imporsi oltre i confini locali. Non per caso, ma per cultura del lavoro, per passione tramandata e per voglia di crescere.

A 23 anni, Enrica ha già un titolo nazionale. E, soprattutto, ha davanti a sé un’intera carriera.

Fonte foto https://www.facebook.com/ItalianButchersTeam