Ryanair ha dato il via a una profonda riorganizzazione della propria rete europea, annunciando un massiccio piano di tagli ai voli e cancellazioni di rotte per la stagione estiva 2026. La decisione della compagnia irlandese nasce da una revisione strategica imposta dall’aumento dei costi nel settore aereo. La manovra, come si legge su Il Mattino e su Il Messaggero, prevede la cancellazione di alcuni voli su mete europee.

La riduzione della capacità operativa non è un evento isolato, ma risponde a precise dinamiche economiche che hanno reso meno sostenibili numerosi scali. Tra le motivazioni principali addotte dal vettore figurano l’incremento delle tasse aeroportuali, il rincaro delle imposte sul trasporto aereo e la crescita dei costi per i servizi di gestione del traffico. Questa combinazione di fattori ha spinto Ryanair a dirottare i propri aeromobili verso aeroporti ritenuti più efficienti, sacrificando i collegamenti regionali e le rotte a basso margine di profitto.

In Spagna, la manovra è particolarmente incisiva: Ryanair ha annunciato il taglio dei voli per Asturie e Vigo. Sono previste riduzioni significative anche per Santander e Saragozza, oltre alla sospensione di diverse tratte verso le Isole Canarie, Valladolid e Jerez. La Germania segue a ruota con la riduzione o la totale cancellazione di altre rotte.

Anche la Francia e il Belgio subiscono ridimensionamenti pesanti, con l’annuncio della cancellazione di circa 20 rotte dagli scali di Bruxelles e Charleroi e la rinuncia a diverse destinazioni regionali francesi. Il caso più estremo riguarda il Portogallo, dove la compagnia ha sospeso integralmente le operazioni da e per le Azzorre. Questa ritirata strategica obbligherà migliaia di passeggeri a cercare alternative più costose, riducendo la concorrenza su tratte storicamente dominate dal modello low cost.

Per chi deve affrontare un volo cancellato, resta fermo il paracadute del Regolamento UE 261/2004. La normativa garantisce ai viaggiatori il diritto al rimborso integrale del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo. In caso di attese prolungate, i passeggeri hanno diritto all’assistenza in aeroporto, che include pasti, bevande e, se necessario, il pernottamento in albergo con relativi trasferimenti. Salvo circostanze eccezionali, è possibile richiedere anche una compensazione economica variabile in base alla distanza della tratta.

L’attuale crisi dei collegamenti si inserisce in un contesto globale di forte pressione sui prezzi del carburante e di transizione ecologica del settore. Nel 2025, i costi del cherosene sostenibile (SAF) e le quote di emissione CO2 hanno eroso i margini delle compagnie low cost del 15%, spingendo molti vettori a sacrificare la capillarità territoriale a favore del profitto.

Ryanair consiglia vivamente di monitorare le comunicazioni ufficiali e di presentarsi ai varchi con largo anticipo. L’utilizzo di servizi come il Fast Track e l’acquisto preventivo dei ticket per i trasporti terrestri sono suggeriti per mitigare i disagi legati al sovraffollamento degli scali superstiti durante i picchi di traffico estivo.