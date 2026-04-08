Job Days a Ragusa: 120 posti di lavoro nel turismo per i giovani del territorio

Venti aziende locali, oltre centoventi posizioni aperte, scuole e istituzioni insieme: Ragusa lancia la sua risposta alla carenza di personale qualificato nel comparto turistico.

Ragusa si prepara ad accogliere la quarta edizione dei Job Days dedicati al settore turistico-alberghiero, in programma il 15 e 16 aprile 2026 presso il Centro per l’Impiego di via Empedocle 30. L’iniziativa, organizzata dai Centri per l’Impiego di Ragusa, Modica e Vittoria, mette in contatto diretto 20 aziende locali con i candidati: sul tavolo ci sono oltre 120 posizioni aperte, tra cuochi, camerieri, receptionist e figure legate ai servizi generali, alla manutenzione e alla grande distribuzione organizzata.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito dei programmi di coesione Italia 2021-2027 della Regione Siciliana, e vede la collaborazione tra soggetti pubblici e privati: Sviluppo Lavoro Italia, i Comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina, Confcommercio, Federalberghi e due istituti scolastici del territorio, il “Galileo Ferraris” di Ragusa e il “Principi Grimaldi” di Modica.

Scuola, imprese e istituzioni per l’occupazione giovanile nel turismo

Il coinvolgimento degli istituti alberghieri non è casuale. In Sicilia il turismo vale circa il 13% del PIL regionale e nel ragusano — con le coste di Donnalucata, Sampieri e Marina di Ragusa — la stagione estiva genera ogni anno una domanda di personale qualificato difficile da soddisfare. I Job Days nascono proprio per colmare questo gap, offrendo un canale di reclutamento strutturato e trasparente.

L’assessore alle Politiche giovanili Simone Digrandi sottolinea come l’evento rappresenti «un’occasione imperdibile e molto concreta per i nostri giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro con professionalità», invitando i ragazzi a registrarsi entro il 12 aprile e chiunque conosca giovani interessati «a spargere la voce».

L’assessora alla Pubblica Istruzione Catia Pasta evidenzia il valore della rete costruita nel tempo: «ancora una volta il legame tra scuola, istituzioni e imprese è protagonista nel nostro territorio, a dimostrazione di un meccanismo virtuoso che funziona e si ripropone». Per lei, la vera scommessa è trasformare «le competenze acquisite in classe in concrete carriere professionali».

Sul tema dell’inclusione interviene l’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo, ricordando che «ogni ambito lavorativo è occasione di inclusione» e che i Job Days offrono a ragazze e ragazzi di diversa estrazione «non solo di accedere al mondo del lavoro tramite un processo di inserimento trasparente ma anche semplicemente di iniziare a confrontarsi con diverse realtà aziendali».

Come candidarsi ai Job Days di Ragusa 2026

Per partecipare è necessario compilare il modulo online e allegare il proprio curriculum vitae entro il 12 aprile 2026. I candidati selezionati riceveranno dal Centro per l’Impiego l’indicazione di data e orario per i colloqui. Il link per iscriversi è disponibile sulle locandine ufficiali tramite QR code oppure direttamente all’indirizzo indicato nei canali istituzionali del Comune di Ragusa.