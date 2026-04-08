La fortuna bacia la provincia di Trapani con una vincita da oltre 16 mila euro, mentre il jackpot mondiale continua la sua corsa record.

Il SuperEnalotto torna a premiare la Sicilia con una vincita significativa registrata durante l’ultima estrazione. Un fortunato giocatore di Mazara del Vallo ha sfiorato il colpo milionario, centrando un punto “5” che garantisce un ritorno economico di rilievo in un momento di grande fermento per i concorsi nazionali.

La dea bendata ha fatto tappa in provincia di Trapani, precisamente presso la tabaccheria Vassallo situata in via Castelvetrano 119. Come riportato dai dati ufficiali di Agipronews, il tagliando vincente staccato nel concorso di martedì 7 aprile 2026 ha fruttato esattamente 16.789,62 euro. Sebbene la combinazione vincente non abbia regalato il sognato “6”, la notizia ha immediatamente acceso l’entusiasmo nella comunità locale, confermando l’Isola come una delle regioni più attive e fortunate nel panorama dei giochi a premio gestiti da Sisal.

Il Jackpot del SuperEnalotto sale a 146,7 milioni

Nonostante il successo mazarese, il premio di prima categoria resta ancora blindato. L’assenza di vincitori con sei punti ha spinto il montepremi verso vette vertiginose: per la prossima estrazione di giovedì 9 aprile, il jackpot raggiunge la cifra record di 146,7 milioni di euro. Si tratta attualmente del premio più alto al mondo tra le lotterie attive, superando anche i colossi americani e i principali concorsi europei come l’EuroJackpot.

Per ritrovare l’ultima vincita milionaria in Italia bisogna tornare indietro al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu centrato un “6” da ben 35,4 milioni di euro. Da quel momento, la sestina vincente è diventata una chimera, alimentando una progressione del montepremi che attira l’attenzione dei media internazionali e dei sistemisti di tutto il Paese. La Sicilia non è nuova a exploit di questo tipo, avendo una lunga tradizione di vincite storiche che hanno spesso contribuito a risollevare le economie locali attraverso investimenti nel settore terziario e immobiliare.

Statistiche e impatto del gioco in Sicilia

Il settore dei giochi numerici a quota variabile rappresenta una voce importante nell’economia dei consumi regionali. Secondo i dati storici del comparto, la provincia di Trapani e l’area del sud-est siciliano, mostrano una resilienza particolare nella partecipazione ai concorsi Sisal. La spesa media per abitante nel SuperEnalotto vede la Sicilia costantemente nelle prime posizioni a livello nazionale, un fenomeno che i sociologi collegano spesso alla speranza di un cambiamento radicale dello status economico in aree caratterizzate da un mercato del lavoro complesso.

È fondamentale ricordare che, sebbene le storie di successo come quella di Mazara del Vallo alimentino il folklore e la cronaca locale, il gioco deve essere vissuto esclusivamente come una forma di intrattenimento. Si consiglia agli utenti di rivolgersi a un nutrizionista per una corretta educazione alimentare, parallelamente a un approccio responsabile verso ogni forma di spesa legata al tempo libero, evitando che il sogno della vincita diventi una priorità finanziaria.

La caccia ai 146,7 milioni proseguirà nel prossimo turno, con i riflettori puntati sulle ricevitorie di tutta l’Isola, sperando che la scia fortunata iniziata a Mazara del Vallo possa presto trasformarsi in una pioggia di milioni per l’intero territorio siciliano.