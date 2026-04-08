Il Comune di Ragusa avvierà nei prossimi giorni un importante intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del verde a Ragusa, concentrando le operazioni iniziali in piazza Benedetto Croce. L’operazione, coordinata congiuntamente dagli Assessorati al Verde pubblico e alla Viabilità, si è resa necessaria per risolvere i gravi dissesti causati dall’apparato radicale dei pini storici. Le radici, sviluppatesi per decenni nel sottosuolo, hanno compromesso la stabilità dei marciapiedi e della sede stradale, rappresentando un pericolo per la sicurezza dei pedoni e la regolarità del traffico veicolare.

Il progetto prevede la rimozione di due pini ormai incompatibili con il contesto urbano circostante e la contestuale messa a dimora di cinque esemplari di Prunus Pissardi Nigra. Questa specie, nota per il fogliame color porpora e la fioritura primaverile, è stata selezionata perché possiede caratteristiche biologiche più adatte alla vita in città, minimizzando il rischio di futuri danni strutturali alle infrastrutture pubbliche. L’intervento in piazza Croce rappresenta solo la prima fase di un cronoprogramma più vasto che interesserà diverse aree del capoluogo ibleo.

Il piano complessivo per la gestione del verde urbano

Oltre ai lavori localizzati, l’amministrazione comunale attuerà un piano organico per la rimozione dei tronchi spezzati o abbattuti negli ultimi anni. Molte piante sono state vittima di eventi atmosferici estremi o di patologie fitofatologiche che ne hanno reso obbligatorio il taglio per motivi di incolumità pubblica. Una volta completata l’estrazione dei ceppi residui, il Comune procederà con la piantumazione di nuove essenze arboree, rispettando rigorosamente i dettami tecnici del Regolamento del Verde urbano recentemente approvato.

La gestione del patrimonio arboreo è diventata una priorità per le amministrazioni siciliane, costrette a bilanciare la tutela dell’ambiente con la sicurezza delle infrastrutture. Storicamente, molte aree di Ragusa sono state piantumate con specie non idonee agli spazi ristretti dei marciapiedi, portando oggi a costi di manutenzione stradale elevati. Secondo i dati degli ultimi monitoraggi, l’80% dei dissesti sui percorsi pedonali nelle zone semi-centrali è riconducibile proprio alla pressione delle radici di grandi conifere.

Sicurezza stradale e sostenibilità ambientale a Ragusa

Il ripristino della sede stradale e dei percorsi pedonali risponde a una precisa esigenza di sicurezza. L’accumulo di detriti e il sollevamento dell’asfalto in prossimità dei tronchi hanno generato nel tempo numerose segnalazioni da parte dei residenti. Sostituire piante malate o invasive con essenze a radice fittonante o meno aggressiva permette di ridurre gli interventi di riparazione straordinaria nel lungo periodo, garantendo al contempo la necessaria copertura arborea per mitigare le isole di calore durante le estati siciliane.

Per monitorare l’andamento dei lavori e conoscere le prossime piazze interessate dalle piantumazioni, i cittadini possono consultare gli aggiornamenti su quotidianodiragusa.it o accedere alla sezione trasparenza del Comune di Ragusa. La collaborazione tra uffici tecnici e squadre del verde punta a restituire decoro urbano e vivibilità a uno degli snodi principali della città, trasformando la necessità di manutenzione in un’occasione di abbellimento estetico del paesaggio urbano.