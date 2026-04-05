Un grave incidente autostrada Modica-Siracusa si è verificato nella serata di ieri, coinvolgendo due veicoli a circa un chilometro di distanza dallo svincolo di Ispica. Il sinistro, avvenuto in direzione Nord, ha causato il ribaltamento di una delle vetture all’interno della corsia di sorpasso. A seguito dell’evento, la Polizia Stradale ha disposto l’immediata chiusura dello svincolo autostradale per Modica in direzione Catania per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

La dinamica dello scontro vicino Ispica

Il violento impatto tra i due mezzi ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi sanitari per prestare assistenza ai feriti. La posizione del veicolo capovolto ha reso impraticabile la carreggiata destinata al sorpasso, congestionando il traffico verso il capoluogo etneo. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Viabilità in tilt: svincolo di Modica sbarrato

Per gestire l’emergenza, le autorità hanno diramato una nota ufficiale: “CHIUSO SVINCOLO AUTOSTRADALE PER MODICA dir. CT”. La restrizione è rimasta attiva per diverse ore, obbligando gli automobilisti a deviare sulla viabilità ordinaria. Inoltre, i tecnici hanno lavorato per bonificare il manto stradale dai detriti sparsi durante l’impatto tra i due veicoli.

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