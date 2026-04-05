Una serie di colpi ai danni dei negozi del centro storico di Modica è costata cara a un giovane di 19 anni. Il ragazzo, cittadino italiano, è stato denunciato in stato di libertà al termine di un’indagine condotta in sinergia dal Commissariato di Polizia di Stato di Modica e dall’Arma dei Carabinieri.

L’indagine congiunta che ha fermato la razzia

Non è bastato colpire una volta. Secondo quanto emerso dalle indagini, il diciannovenne avrebbe messo a segno — o tentato — numerosi furti in altrettanti esercizi commerciali del cuore barocco della città. Un’attività sistematica, quella ricostruita dagli investigatori, che ha spinto le forze dell’ordine a coordinarsi in un’operazione congiunta.

Polizia e Carabinieri hanno raccolto gravi indizi a suo carico. Il giovane è ora indagato per furto aggravato continuato.

Furti ripetuti nel centro di Modica: il quadro

Il centro storico di Modica — patrimonio UNESCO, meta turistica riconosciuta a livello internazionale — è stato quindi teatro di una serie di episodi delittuosi. Negozi presi di mira più volte, tra furti riusciti e tentativi andati a vuoto. Un dato che preoccupa i commercianti della zona, già alle prese con le difficoltà del periodo.