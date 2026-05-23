A Ragusa sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Maria Ausiliatrice nella parrocchia salesiana del quartiere, con un programma che coinvolge celebrazioni religiose, momenti comunitari e iniziative di aggregazione.
L’avvio ufficiale è avvenuto nei giorni scorsi con la traslazione del simulacro della Vergine sulla vara, gesto tradizionale che ha aperto il periodo di festa.
Da allora la comunità sta vivendo giorni intensi tra preghiera, incontri e partecipazione diffusa.
Il programma tra spiritualità e comunità
Le celebrazioni includono cinque giornate di predicazione curate da padre Antonino Cascione e momenti animati dai gruppi dell’opera salesiana.
Accanto agli appuntamenti religiosi, il quartiere ha vissuto anche iniziative sportive e di aggregazione, tra cui un torneo di pallavolo che ha coinvolto giovani e famiglie.
Il parroco don Carmelo Buccieri ha richiamato, nell’avvio delle celebrazioni, il valore della devozione popolare e il ruolo delle famiglie nel sostenere la tradizione legata a Maria Ausiliatrice.
Le giornate centrali della festa
Il momento principale è previsto domenica 24 maggio, in concomitanza con la Pentecoste, con più messe distribuite nell’arco della giornata e un momento conviviale serale.
Previsto anche lo spettacolo teatrale “Il bandolo della matassa”, inserito nel calendario degli eventi comunitari.
Lunedì 25 maggio sarà invece il giorno della solennità, con la celebrazione eucaristica serale e la tradizionale processione per le vie del quartiere.
Il corteo attraverserà diverse strade della zona, con addobbi e partecipazione dei residenti lungo il percorso.
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