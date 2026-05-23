A Modica si rafforza il confronto sul futuro di Marina di Modica con la proposta di un piano operativo condiviso. Nelle ultime ore la sezione locale di Confcommercio ha espresso sostegno alla visione strategica avanzata dall’associazione culturale Sicilia Arte, rilanciando l’idea di un percorso strutturato di sviluppo per la frazione costiera.
Il tema riguarda la destagionalizzazione dell’area e la necessità di interventi su servizi, infrastrutture e promozione turistica. L’obiettivo è rendere Marina di Modica un territorio vivo tutto l’anno, non solo nei mesi estivi.
La posizione arriva dalla Confcommercio Modica, che propone anche l’avvio di un tavolo tecnico permanente con istituzioni e operatori economici.
Una strategia oltre la stagionalità
Secondo l’associazione, la frazione rappresenta una risorsa strategica per l’intero territorio comunale e necessita di una programmazione stabile.
Tra i punti evidenziati: qualità dei servizi, sicurezza urbana, spazi per i giovani e riqualificazione del decoro.
L’idea è superare la logica legata esclusivamente alla stagione turistica, spesso concentrata nei mesi estivi.
Il confronto con territorio e imprese
Il presidente Giorgio Moncada ha ribadito la disponibilità a lavorare su un percorso condiviso con realtà associative e istituzioni locali.
Nel progetto si inserisce anche il contributo dell’associazione culturale Sicilia Arte, promotrice della lettera aperta “Marina di Modica oltre l’estate”.
L’obiettivo è trasformare le proposte in un piano operativo concreto per la crescita dell’area costiera.
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