Grave incidente stradale nelle scorse ore in contrada Crocevie Ciancia, lungo la strada che collega la zona a Cava Ispica. Un’auto si è ribaltata dopo un impatto autonomo contro un muro laterale della carreggiata. Alla guida della vettura, una Alfa Romeo Giulietta, un giovane di 25 anni di Modica.

Il sinistro si è verificato lungo un tratto stradale extraurbano particolarmente trafficato da residenti e turisti diretti verso l’area naturalistica di Cava Ispica. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’ipotesi al vaglio è quella dell’alta velocità.

L’auto, dopo l’impatto, si è ribaltata al centro della carreggiata, riducendosi a un groviglio di lamiere. L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del conducente rimasto incastrato nell’abitacolo deformato. Il giovane è stato successivamente affidato al personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

La prognosi è riservata. La Polizia Locale di Modica ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità, lavorando per la rimozione dei detriti e la ricostruzione della dinamica.