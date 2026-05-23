La Sicilia si prepara a una fase di instabilità atmosferica nella giornata di domani, 24 maggio, secondo quanto indicato dal bollettino diffuso dal Dipartimento regionale della Protezione Civile.
Le condizioni meteo prevedono piogge da isolate a sparse, con rovesci e occasionali temporali di debole intensità, in particolare sui settori orientali dell’isola. I quantitativi di precipitazione attesi risultano complessivamente deboli.
Nel corso del pomeriggio l’instabilità potrà risultare più accentuata nelle aree interne, con fenomeni a carattere irregolare. Non si escludono, inoltre, parziali sconfinamenti verso le zone costiere meridionali nella giornata di lunedì, quando la struttura perturbata potrebbe risultare più organizzata.
La Protezione Civile segnala una situazione comunque sotto monitoraggio, senza criticità particolari attese al momento. Il quadro resta tipico di una fase instabile primaverile, con alternanza di schiarite e precipitazioni localizzate.
Lascia un commento