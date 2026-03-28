Un grave infortunio sul lavoro ha mobilitato i soccorsi nel pomeriggio di oggi a Marina di Modica. Intorno alle 15:00, un giovane operaio è rimasto ferito mentre era impegnato nelle operazioni di raccolta all’interno di un’azienda agricola. L’incidente è avvenuto a causa di un macchinario per la raccolta delle carote, che avrebbe colpito il ragazzo durante le fasi di lavorazione.

Nonostante la dinamica dell’impatto abbia inizialmente destato grande preoccupazione tra i colleghi presenti, le ultime notizie che giungono dal presidio sanitario confermano che il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Restano tuttavia serie le lesioni riportate, che hanno richiesto un intervento d’urgenza coordinato dalla centrale operativa del 118.

La dinamica dei soccorsi

Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto con un’ambulanza, ha prestato le prime cure per stabilizzare l’infortunato. Valutata l’entità dei traumi e la necessità di un trasferimento rapido verso una struttura ospedaliera dotata di reparti specialistici, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato intorno alle 15.30 presso l’elipista adiacente l’Ospedale Maggiore, prendendo a bordo il giovane per il trasporto in volo verso l’ospedale Cannizzaro di Catania.